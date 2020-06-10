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10.06.2020  09:29   

ДТП: на Москалевке стоят трамваи

Авария произошла утром 10 июня.


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На Гольдберговской улице столкнулись легковушки. Об этом сообщили городские паблики.

Авария произошла на трамвайных рельсах и заблокировала движение электротранспорта в обе стороны.

Тэги:  дтп, харьков
 
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