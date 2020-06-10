ДТП: на Москалевке стоят трамваи

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 10 июня Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Остальное приложится.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 10 июня Утро в Харькове будет ясным, во второй половине дня на небе появятся облака. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.