ДТП: на Москалевке стоят трамваи

Авария произошла утром 10 июня.
На Гольдберговской улице столкнулись легковушки. Об этом сообщили городские паблики.
Авария произошла на трамвайных рельсах и заблокировала движение электротранспорта в обе стороны.
Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Остальное приложится.
Утро в Харькове будет ясным, во второй половине дня на небе появятся облака. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
По народному календарю 10 июня – Никита Гусятник. Согласно поверью, Никита оберегает гусят от орлов, ястребов и других хищников.
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