10.06.2020 09:23

Первая неделя лета – 36 нарушителей

В период с 1 по 8 июня Харьковский рыбоохранный патруль обнаружил 36 нарушений природоохранного законодательства.



//khr.darg.gov.ua

Всего составлено 27 протоколов за грубые нарушения правил рыболовства, 4 – за нарушение правил рыболовства, по два нарушения – за торговлю запрещенными орудиями лова и рыбой и одно нарушение за лов рыбы, занесенной в Красную книгу Украины. Кроме этого, изъято 1220 метров сеток.



«В течение данного периода у нарушителей изъято 31 кг водных биоресурсов, 41 ед. запрещенных орудий лова и шесть лодок. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составили 8480 грн. Наложены штрафы на сумму 612 грн», - комментирует начальник Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Харьковской области Алексей Гоголь.



Как пример, 3 июня на Краснооскольском водохранилище вблизи села Сеньково Купянского района задержали нарушителя, который ловил рыбу запрещенной лесковой сеткой. Мужчина успел поймать 4,5 кг рыбы. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составил 5474 грн.



5 июня на Печенежском водохранилище возле села Метайловка Волчанского района задержан гражданин, который ловил рыбу запрещенными для любительского рыболовства рыбацкими сетками в количестве 2 шт. с резиновой лодки. Общий вес улова составил 2 кг, а ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, – 901 грн.



В тот же день, 5 июня, на реке Оскол вблизи села Новоосиново Купянского района задержан нарушитель с лесковой сеткой. В сетке обнаружено 2 карася золотых, занесенных в Красную книгу Украины, общим весом 0,5 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составил 660 грн.



На всех виновных лиц были составлены административные протоколы по ч.4 ст. 85 КУоАП. Запрещенные орудия лова и водные биоресурсы изъяты. Материалы дел направлены в суд для привлечения виновных лиц к ответственности.