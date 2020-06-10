Главная Новости Криминал и происшествия Харьковский психиатр попалась на взятке (ФОТО)
10.06.2020  08:43   

Харьковский психиатр попалась на взятке (ФОТО)

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала на получении взятки врача психоневрологического диспансера №3.


// Facebook

Оперативники спецслужбы установили, что врач-психиатр, которая имеет высшую квалификационную категорию, требовала с местного жителя $1000 за содействие в получении соответствующей группы инвалидности, сообщил на своей странице в Facebook начальник пресс-центра в Управлении СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали получение врачом первой части взятки в сумме 850 долларов США. Задержали взяточницу в ее рабочем кабинете во время получения последней части неправомерной выгоды.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанной о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании в отношении нее меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению возможной причастности других медицинских работников к противоправной деятельности.

Операция по разоблачению взяточницы проходила совместно со следователями Московского райотдела полиции ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 4.

Тэги:  взятка, сбу, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.06 Криминал и происшествия Ушлые копы-взяточники шантажом выманили деньги: вскоре их буду сулдить 03.06 Криминал и происшествия Наживался на коммерсантах: таможенник может попасть за решетку (ФОТО) 28.05 Криминал и происшествия Судья требовала взятку за возврат конфискованных денег
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 