Харьковский психиатр попалась на взятке (ФОТО)

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала на получении взятки врача психоневрологического диспансера №3.
Оперативники спецслужбы установили, что врач-психиатр, которая имеет высшую квалификационную категорию, требовала с местного жителя $1000 за содействие в получении соответствующей группы инвалидности, сообщил на своей странице в Facebook начальник пресс-центра в Управлении СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали получение врачом первой части взятки в сумме 850 долларов США. Задержали взяточницу в ее рабочем кабинете во время получения последней части неправомерной выгоды.
Сейчас решается вопрос о сообщение задержанной о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании в отношении нее меры пресечения.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению возможной причастности других медицинских работников к противоправной деятельности.
Операция по разоблачению взяточницы проходила совместно со следователями Московского райотдела полиции ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 4.
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