Криминальные копатели заминировали мусорный бак на ХТЗ (ФОТО)

Индустриальный район: пиротехники изъяли минометную мину из мусорного контейнера.
9 июня в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в мусорном контейнере, на расстоянии около 30 метров от жилого 9-ти этажного дома на пр. Московском, 264 в Харькове, обнаружено минометную мину калибра 81 мм времен Второй мировой войны.
Группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области данный боеприпас изъят и обезврежен путем контролируемого подрыва вне города на специальной подрывной площадке.
Место находки обследовано на предмет наличия других взрывоопасных предметов. По итогу, других взрывоопасных предметов не было обнаружено. Пострадавших нет.
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