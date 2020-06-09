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09.06.2020  16:56   

Криминальные копатели заминировали мусорный бак на ХТЗ (ФОТО)

Индустриальный район: пиротехники изъяли минометную мину из мусорного контейнера.


://kh.dsns.gov.ua

9 июня в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в мусорном контейнере, на расстоянии около 30 метров от жилого 9-ти этажного дома на пр. Московском, 264 в Харькове, обнаружено минометную мину калибра 81 мм времен Второй мировой войны.

Группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области данный боеприпас изъят и обезврежен путем контролируемого подрыва вне города на специальной подрывной площадке. 

Место находки обследовано на предмет наличия других взрывоопасных предметов. По итогу, других взрывоопасных предметов не было обнаружено. Пострадавших нет.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  взрывотехники, харьков, копатели, мина, вов
 
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