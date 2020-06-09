Нерадивый харьковчанин едва не изжарил собственную дочь (ФОТО)

Спасатели оказались более сообразительными и моментально освободили ребенка, показав жадному отцу, что ремонт автостекла не стоит жизни девочки.
На бульваре Грицевца 9, папаша оставил ребёнка в машине вместе с ключами внутри и отошёл по делам. По приходу он обнаружил, что ключи остались в заблокированном авто. По неизвестным причинам автонаездник не решался разбить боковое стекло, предоставив инициативу спасателям. По словам очевидцев те прибыли в течении получаса.
Моментально сориентировавшись, пожартые разбили боковое стекло и достали изрядно перегревшуюся, но не пострадавшую малышку.
В своих комментариях пользователи социальных сетей соревнуются в описании причин, не позволивших то же самое сделать родному отцу ребенка, который решил оставить дочь страдать до приезда пожарных.
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