Полиция ищет возможных пострадавших от деятельности «Потона»

По имеющейся информации, члены указанной организации могут быть причастны к совершению уголовных преступлений, в частности, вымогательству денежных средств из коммерческих предприятий Харьковской области.
Напомним, 3 июня харьковские полицейские задержали пятерых участников общественной организации, совершивших вооруженный конфликт с работниками правоохранительных органов. Злоумышленникам объявили о подозрении в совершении уголовного преступления и взяли под стражу.
По имеющейся информации, подозреваемые лица могут быть причастны к другим уголовным преступлениям, в частности, к вымогательству денежных средств из коммерческих предприятий Харьковской области.
Полиция обращается к гражданам, пострадавшим от действий ОО «утонет», сообщить информацию по спецлинии 102, по месту жительства в территориальные подразделения полиции, или в следственное управление ГУНП в Харьковской области по телефону +380577059077.
Про сегодняшний день можно сказать: «Ум и сердце не в ладу». Из-за этого возможны переживания, импульсивные поступки и нервозность в отношениях с окружающими.
Утро в Харькове будет ясным, во второй половине дня на небе появятся облака. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
Хотя история умалчивает кем и когда этот неофициальный праздник был учрежден, но это не лишает его популярности.
влажность:
давление:
ветер: