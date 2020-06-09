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09.06.2020  15:06   

Полиция ищет возможных пострадавших от деятельности «Потона»

По имеющейся информации, члены указанной организации могут быть причастны к совершению уголовных преступлений, в частности, вымогательству денежных средств из коммерческих предприятий Харьковской области.


// Нацполиция

Напомним, 3 июня харьковские полицейские задержали пятерых участников общественной организации, совершивших вооруженный конфликт с работниками правоохранительных органов. Злоумышленникам объявили о подозрении в совершении уголовного преступления и взяли под стражу.

По имеющейся информации, подозреваемые лица могут быть причастны к другим уголовным преступлениям, в частности, к вымогательству денежных средств из коммерческих предприятий Харьковской области.

Полиция обращается к гражданам, пострадавшим от действий ОО «утонет», сообщить информацию по спецлинии 102, по месту жительства в территориальные подразделения полиции, или в следственное управление ГУНП в Харьковской области по телефону +380577059077.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  потон, полиция, харьков
 
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