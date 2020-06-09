Главная Новости Криминал и происшествия Возле российской границы обнаружен автомобиль с фальшивыми номерами (ФОТО)
09.06.2020  15:35   

Возле российской границы обнаружен автомобиль с фальшивыми номерами (ФОТО)

8 июня в районе поселка Обильное, что в Краснопольском районе, пограничники Сумского отряда обнаружили авто украинской регистрации без водителя и груза.


// Facebook

Впоследствии пограничники выяснили, что информация о номерных знаках этого транспортного средства в базе данных МВД отсутствует.

Вероятно, автомобиль использовали для противоправной деятельности на государственной границе.

УАЗ передали сотрудникам Национальной полиции. Правоохранители устанавливают круг лиц, возможно причастных к совершению противоправной деятельности.

Источник:   Восточное региональное Управление ГПСУ
 Тэги:  нарушитель, пограничники, харьков
 
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