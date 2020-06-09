Возле российской границы обнаружен автомобиль с фальшивыми номерами (ФОТО)

8 июня в районе поселка Обильное, что в Краснопольском районе, пограничники Сумского отряда обнаружили авто украинской регистрации без водителя и груза.
Впоследствии пограничники выяснили, что информация о номерных знаках этого транспортного средства в базе данных МВД отсутствует.
Вероятно, автомобиль использовали для противоправной деятельности на государственной границе.
УАЗ передали сотрудникам Национальной полиции. Правоохранители устанавливают круг лиц, возможно причастных к совершению противоправной деятельности.
Про сегодняшний день можно сказать: «Ум и сердце не в ладу». Из-за этого возможны переживания, импульсивные поступки и нервозность в отношениях с окружающими.
Утро в Харькове будет ясным, во второй половине дня на небе появятся облака. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
Хотя история умалчивает кем и когда этот неофициальный праздник был учрежден, но это не лишает его популярности.
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