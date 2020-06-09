Главная Новости Криминал и происшествия В селе Газовое 55-летний мужчина утонул в озере.
09.06.2020  14:24   

В селе Газовое 55-летний мужчина утонул в озере.

Длинные выходные закончились трагедией в харьковском пригороде.


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О происшествии сообщили в Центре экстренной медицины катастроф.

По информации медиков, инцидент произошел 8 июня в селе Газовое Валковского района. Бригаду скорой помощи вызвали очевидцы происшествия.

Мужчина скончался до приезда врачей. Обстоятельства происшествия выясняются.

По данному факту полиция Харьковской области будет проводить проверку.

Источник:   КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"
 Тэги:  утопленник, спасатели, медики, харьков, скорая
 
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