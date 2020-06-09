В селе Газовое 55-летний мужчина утонул в озере.

Длинные выходные закончились трагедией в харьковском пригороде.
О происшествии сообщили в Центре экстренной медицины катастроф.
По информации медиков, инцидент произошел 8 июня в селе Газовое Валковского района. Бригаду скорой помощи вызвали очевидцы происшествия.
Мужчина скончался до приезда врачей. Обстоятельства происшествия выясняются.
По данному факту полиция Харьковской области будет проводить проверку.
Про сегодняшний день можно сказать: «Ум и сердце не в ладу». Из-за этого возможны переживания, импульсивные поступки и нервозность в отношениях с окружающими.
Утро в Харькове будет ясным, во второй половине дня на небе появятся облака. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
Хотя история умалчивает кем и когда этот неофициальный праздник был учрежден, но это не лишает его популярности.
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