09.06.2020 13:49

Таможня дала добро на контрабанду: инспекторов ждет суд (ФОТО)

Убытки государства - почти 466 тыс. грн.



//khar.gp.gov.ua

По согласованию с прокуратурой области в суд направлено обвинительное заключение в отношении двух главных госинспекторов одного из отделов таможенного оформления Слобожанской таможни Гостаможслужбы по статье УК Украины о взятоничестве.

Как сообщалось ранее , двум главным государственным инспекторам одного из отделов таможенного оформления Слобожанской таможни Гостаможслужбы сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

По информации начальника отдела прокуратуры области Александра Цимбалистенка, установлено, что в ноябре 2019 главный государственный инспектор одного из отделов Слобожанской таможни Гостаможслужбы по предварительному сговору, совместно с другим главным государственным инспектором этого же отдела таможенного оформления, провел обзор микроавтобуса. В машине находился товар, стоимость которого превышала эквивалент 10 000 евро и подлежал письменному декларированию с подачей таможенной декларации, предусмотренной законодательством Украины. Проведя обзор микроавтобуса, указанный таможенник не осуществил в полном объеме таможенный контроль указанного автомобиля и не принял мер, направленных на выявление таможенных правонарушений, предотвращения перемещения через таможенную границу товаров, незаконно перемещались в данном автомобиле.

Также инспектор не привлек указанного гражданина к административной ответственности. Чтобы водитель беспрепятственно переместил микроавтобус с товаром через таможенную границу Украины, таможенник сообщил своему сообщнику-коллеге, что он провел обзор указанного автомобиля и в нем отсутствуют товары, подлежащие обязательному письменному декларированию.

В дальнейшем, сообщник вышеупомянутого таможенника внес соответствующую информацию в отношении водителя и транспортного средства в информационную систему, проставил соответствующие печати, чем завершил процедуру таможенного оформления и контроля.

Согласно заключению судебной товароведческой экспертизы сумма недополученных государственным бюджетом средств составляет почти 466 тыс. грн.

Во время досудебного следствия на изъятый ​​товар наложен арест.

Сейчас прокурором в уголовном производстве заявлен иск о возмещении причиненного преступлением ущерба.

Указанное уголовное производство расследовало территориальное управление ГБР в г. Полтаве, оперативное сопровождение осуществлял главный оперативно-розыскной отдел Харьковского пограничного отряда ГПС Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.