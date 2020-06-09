Для оценки качества экстремальной парковки на Клочковской привлекли полицию (ФОТО)

Ночная парковка в кирпичный забор закончилась госпитализацией наездника и пассажира иномарки.
Сообщение о происшествии поступило в полицию 8 июня в 21:10.
25-летний водитель автомобиля «Volkswagen Polo» не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, задел припаркованный на обочине автомобиль «Volkswagen Passat» и совершил наезд на кирпичный забор.
Водитель автомобиля и его 21-летний пассажир были доставлены в больницу. После оказания медицинской помощи они оставили медицинское учреждение.
Информация о происшествии зарегистрировано в Шевченковском отделе полиции.
Про сегодняшний день можно сказать: «Ум и сердце не в ладу». Из-за этого возможны переживания, импульсивные поступки и нервозность в отношениях с окружающими.
Утро в Харькове будет ясным, во второй половине дня на небе появятся облака. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
Хотя история умалчивает кем и когда этот неофициальный праздник был учрежден, но это не лишает его популярности.
влажность:
давление:
ветер: