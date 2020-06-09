Главная Новости Криминал и происшествия Для оценки качества экстремальной парковки на Клочковской привлекли полицию (ФОТО)
09.06.2020  12:55   

Для оценки качества экстремальной парковки на Клочковской привлекли полицию (ФОТО)

Ночная парковка в кирпичный забор закончилась госпитализацией наездника и пассажира иномарки.


://hk.npu.gov.ua/

Сообщение о происшествии поступило в полицию 8 июня в 21:10.

 

25-летний водитель автомобиля «Volkswagen Polo» не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, задел припаркованный на обочине автомобиль «Volkswagen Passat» и совершил наезд на кирпичный забор.

 

Водитель автомобиля и его 21-летний пассажир были доставлены в больницу. После оказания медицинской помощи они оставили медицинское учреждение.

 

Информация о происшествии зарегистрировано в Шевченковском отделе полиции.

 

 

 

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  дтп, полиция, харьков пострадавший
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
09.06 Криминал и происшествия ДТП на Победы: пострадали четыре человека (ФОТО) 09.06 Криминал и происшествия ДТП в Харькове: серьезно пострадал мотоциклист (ФОТО) 07.06 Криминал и происшествия Смертельное ДТП на рассвете: роковая встреча с уазовской "буханкой" (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 