09.06.2020 12:55

Для оценки качества экстремальной парковки на Клочковской привлекли полицию (ФОТО)

Ночная парковка в кирпичный забор закончилась госпитализацией наездника и пассажира иномарки.



://hk.npu.gov.ua/

Сообщение о происшествии поступило в полицию 8 июня в 21:10.

25-летний водитель автомобиля «Volkswagen Polo» не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, задел припаркованный на обочине автомобиль «Volkswagen Passat» и совершил наезд на кирпичный забор.

Водитель автомобиля и его 21-летний пассажир были доставлены в больницу. После оказания медицинской помощи они оставили медицинское учреждение.

Информация о происшествии зарегистрировано в Шевченковском отделе полиции.