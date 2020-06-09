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09.06.2020  11:36   

Подросток под Харьковом пострадал от укуса змеи

В Харьковской области 12-летнего мальчика укусила змея.


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Об этом сегодня, 9 июня, сообщили в Харьковском областном центре экстренной медицины. По данным медиков, инцидент произошел на выходных. Мальчик отдыхал на берегу реки Уды. Информация о состоянии подростка уточняется.

Источник:   КНП ХОР "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф"
 Тэги:  змея, укус, харьков, медики, спасение, скорая
 
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