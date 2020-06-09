Подросток под Харьковом пострадал от укуса змеи

В Харьковской области 12-летнего мальчика укусила змея.
Об этом сегодня, 9 июня, сообщили в Харьковском областном центре экстренной медицины. По данным медиков, инцидент произошел на выходных. Мальчик отдыхал на берегу реки Уды. Информация о состоянии подростка уточняется.
Про сегодняшний день можно сказать: «Ум и сердце не в ладу». Из-за этого возможны переживания, импульсивные поступки и нервозность в отношениях с окружающими.
Утро в Харькове будет ясным, во второй половине дня на небе появятся облака. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
Хотя история умалчивает кем и когда этот неофициальный праздник был учрежден, но это не лишает его популярности.
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