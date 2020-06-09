Главная Новости Криминал и происшествия На водоеме под Харьковом мужчина попал под винт моторки
09.06.2020  11:26   

На водоеме под Харьковом мужчина попал под винт моторки

О прошествии сообщили на сайте региональной службы медицины катастроф.


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По сообщению медиков, помощь была оказана 35 летнему мужчине. Информация о состоянии пострадавшего и причинах пришествия уточняется.

Источник:   КНП ХОР "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф"
 Тэги:  скорая, харьков, спасение, медики, травма
 
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