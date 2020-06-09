Под Харьковом за сутки обезвредили сразу три мины

8 июня пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области трижды направлялась на вызовы, связанные с обследованием территорий на выявление, изъятие и обезвреживание взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.
Всего в трех разных местах местные наткнулись на 3 одинаковые минометные мины диаметром 82 мм, которые остались с прошлой войны. В селе Хорошево Харьковского района мина находилась в лесу, на расстоянии 50 м от жилых домов; в Пересечное, что на Дергачевщине - ее нашли в поле; а в селе Двухлетний Угол того же района - в лесополосе.
Все боеприпасы обезврежены на специальных взрывных площадках за пределами населенных пунктов. Пострадавших нет.
Про сегодняшний день можно сказать: «Ум и сердце не в ладу». Из-за этого возможны переживания, импульсивные поступки и нервозность в отношениях с окружающими.
Утро в Харькове будет ясным, во второй половине дня на небе появятся облака. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
Хотя история умалчивает кем и когда этот неофициальный праздник был учрежден, но это не лишает его популярности.
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