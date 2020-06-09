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09.06.2020  10:50   

Под Харьковом за сутки обезвредили сразу три мины

8 июня пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области трижды направлялась на вызовы, связанные с обследованием территорий на выявление, изъятие и обезвреживание взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.


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Всего в трех разных местах местные наткнулись на 3 одинаковые минометные мины диаметром 82 мм, которые остались с прошлой войны. В селе Хорошево Харьковского района мина находилась в лесу, на расстоянии 50 м от жилых домов; в Пересечное, что на Дергачевщине - ее нашли в поле; а в селе Двухлетний Угол того же района - в лесополосе.

Все боеприпасы обезврежены на специальных взрывных площадках за пределами населенных пунктов. Пострадавших нет.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  взрывотехники, харьков, мины, обезвреживание
 
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