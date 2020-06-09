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09.06.2020  10:29   

ДТП на Победы: пострадали четыре человека (ФОТО)

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП на проспекте Победы.


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Дорожно-транспортное происшествие произошла 8 июня около 21:50.

Полицейские предварительно установили, что 61-летний водитель автомобиля Mercedes C63 AMG проигнорировал остановку и допустил столкновение с автомобилями Chevrolet Nubira и Mercedes E220, которые стояли впереди на красный сигнал светофора.

В результате ДТП пострадали 53-летний водитель, 23 и 22-летние пассажиры из автомобиля Chevrolet Nubira и 16-летняя пассажирка автомобиля Mercedes-Benz E220.

Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение и после осмотра врачами отпущены.



Водитель Mercedes  отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения на месте, поэтому был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.



Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. Все обстоятельства ДТП выясняются.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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