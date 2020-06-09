09.06.2020 10:10

Разыскиваемый за уголовное преступление пытался скрыться в России

Харьковский пограничный отряд дважды задерживал нарушителей, пытавшихся незаконного пересечь границу.



// ГПСУ

В понедельник недалеко от населенного пункта Терновая, что в Харьковском районе, пограничники задержали гражданина Украины. Он пытался незаконно пересечь границу из Украины в Россию вне установленных пунктов пропуска.



В ходе выяснения обстоятельств правонарушения, было установленно, что мужчина разыскивается правоохранительными органами на территории Украины по подозрению в совершении преступления ответственность за которое предусмотрена ст. 121 УК «Нанесение тяжких телесных повреждений».

Задержанного передали сотрудникам Национальной полиции.

Еще одного нашего соотечественника задержали на днях. Он также пытался незаконно пересечь границу на выход из Украины в районе населенного пункта Николаевка, что в Волчанском районе. Мужчину задержали неподалеку от границы пограничники совместно с сотрудниками СБУ. За нарушение правил пограничного режима на мужчину наложен штраф в размере 170 грн.



Также за попытку незаконного пересечения границы обоим гражданам грозит административная ответственность.