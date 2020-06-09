09.06.2020 09:24

В супермаркете на Одесской умерла женщина (ФОТО)

Первыми о несчастном случае сообщили харьковские интернет-паблики.



// Telegram

«Класс на Одесской. На входе лежит тело женщины. Ее огородили ящиками с бананов со всех сторон. Внутри этой клетки стоит сотрудник полиции и оформляет», – написал Telegram-канал ХХ.

В пресс-службе Нацполиции NewsRoom сообщили, что информация о происшествии поступила от врачей скорой в 10:21. Как выяснилось, скончалась 64-летняя харьковчанка.

На ее теле эксперты не нашли следов насильственной смерти.

Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений.