В супермаркете на Одесской умерла женщина (ФОТО)

Первыми о несчастном случае сообщили харьковские интернет-паблики.
«Класс на Одесской. На входе лежит тело женщины. Ее огородили ящиками с бананов со всех сторон. Внутри этой клетки стоит сотрудник полиции и оформляет», – написал Telegram-канал ХХ.
В пресс-службе Нацполиции NewsRoom сообщили, что информация о происшествии поступила от врачей скорой в 10:21. Как выяснилось, скончалась 64-летняя харьковчанка.
На ее теле эксперты не нашли следов насильственной смерти.
Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений.
Про сегодняшний день можно сказать: «Ум и сердце не в ладу». Из-за этого возможны переживания, импульсивные поступки и нервозность в отношениях с окружающими.
Утро в Харькове будет ясным, во второй половине дня на небе появятся облака. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
Хотя история умалчивает кем и когда этот неофициальный праздник был учрежден, но это не лишает его популярности.
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