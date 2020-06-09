Главная Новости Криминал и происшествия В супермаркете на Одесской умерла женщина (ФОТО)
09.06.2020  09:24   

В супермаркете на Одесской умерла женщина (ФОТО)

Первыми о несчастном случае сообщили харьковские интернет-паблики.


// Telegram

«Класс на Одесской. На входе лежит тело женщины. Ее огородили ящиками с бананов со всех сторон. Внутри этой клетки стоит сотрудник полиции и оформляет», – написал Telegram-канал ХХ.

В пресс-службе Нацполиции NewsRoom сообщили, что информация о происшествии поступила от врачей скорой в 10:21. Как выяснилось, скончалась 64-летняя харьковчанка.

На ее теле эксперты не нашли следов насильственной смерти.

Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений.

Тэги:  смерть, полиция, харьков
 
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