В лесу от отца сбежал трехлетний ребенок

Полицейские Харьковщины оперативно разыскали мальчика.
8 июня в 15:17 в Красноградский отдел полиции поступило сообщение от жителя села Натальино о том, что его сын сбежал во время прогулки по лесу.
Мужчина в течение часа самостоятельно пытался найти ребенка.
По тревоге был поднят личный состав Красноградского, Зачепиловского и Кегичевского отделов полиции.
В ходе поисков сотрудники группы реагирования патрульной полиции Красноградского отдела полиции около 17:00 установили местонахождение малолетнего в том же лесу.
С ребенком все в порядке, никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.
В настоящее время решается вопрос о привлечении отца мальчика к административной ответственности по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Про сегодняшний день можно сказать: «Ум и сердце не в ладу». Из-за этого возможны переживания, импульсивные поступки и нервозность в отношениях с окружающими.
В Харькове небо преимущественно будет ясным. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.
Хотя история умалчивает кем и когда этот неофициальный праздник был учрежден, но это не лишает его популярности.
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