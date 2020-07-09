09.07.2020 08:43

В лесу от отца сбежал трехлетний ребенок

Полицейские Харьковщины оперативно разыскали мальчика.



// Нацполиция

8 июня в 15:17 в Красноградский отдел полиции поступило сообщение от жителя села Натальино о том, что его сын сбежал во время прогулки по лесу.

Мужчина в течение часа самостоятельно пытался найти ребенка.



По тревоге был поднят личный состав Красноградского, Зачепиловского и Кегичевского отделов полиции.



В ходе поисков сотрудники группы реагирования патрульной полиции Красноградского отдела полиции около 17:00 установили местонахождение малолетнего в том же лесу.

С ребенком все в порядке, никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.



В настоящее время решается вопрос о привлечении отца мальчика к административной ответственности по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.