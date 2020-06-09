ДТП в Харькове: мотоциклист лишился ноги (ФОТО)

Авария произошла на Клочковской возле Роста.
8 июня около 17:10 в полицию поступила информация о столкновении автомобиля Audi с мотоциклом Kawasaki.
В результате аварии 24-летний водитель и 32-летний пассажир мотоцикла с телесными повреждениями доставлены в больницу.
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений.
В настоящее время выясняются все обстоятельства и причина дорожно-транспортного происшествия.
Соцсети сообщают, что за рулём мотоцикла был потенциальный покупатель, который отделался легкими ушибами и ссадинами. Владелец мотоцикла сидел сзади. Парень лишился ноги и находится в тяжелом состоянии.
Про сегодняшний день можно сказать: «Ум и сердце не в ладу». Из-за этого возможны переживания, импульсивные поступки и нервозность в отношениях с окружающими.
В Харькове небо преимущественно будет ясным. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.
Хотя история умалчивает кем и когда этот неофициальный праздник был учрежден, но это не лишает его популярности.
влажность:
давление:
ветер: