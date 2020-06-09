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09.06.2020  08:21   

ДТП в Харькове: мотоциклист лишился ноги (ФОТО)

Авария произошла на Клочковской возле Роста.


// Нацполиция

8 июня около 17:10 в полицию поступила информация о столкновении автомобиля Audi с мотоциклом Kawasaki.

В результате аварии 24-летний водитель и 32-летний пассажир мотоцикла с телесными повреждениями доставлены в больницу.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений.

В настоящее время выясняются все обстоятельства и причина дорожно-транспортного происшествия.

Соцсети сообщают, что за рулём мотоцикла был потенциальный покупатель, который отделался легкими ушибами и ссадинами. Владелец мотоцикла сидел сзади. Парень лишился ноги и находится в тяжелом состоянии.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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