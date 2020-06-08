08.06.2020 15:28

Кровавая схватка: участники драки с поножовщиной - в неотложке

Полиция выясняет обстоятельства конфликта.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, 7 июня 2020 года около 21:00 в полицию поступила информация о драке в дворе одного из домов по улице Гарибальди.

По адресу выезжали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа Московского отдела полиции.

На месте сотрудники полиции обнаружили двух мужчин с колото-резаными ранами различных частей тела.

30 и 28-летний мужчины были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Московского отдела полиции.

Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и все участники конфликта.