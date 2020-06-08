08.06.2020 15:28
Кровавая схватка: участники драки с поножовщиной - в неотложке
Полиция выясняет обстоятельства конфликта.
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Как сообщает ГУ Нацполиции, 7 июня 2020 года около 21:00 в полицию поступила информация о драке в дворе одного из домов по улице Гарибальди.
По адресу выезжали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа Московского отдела полиции.
На месте сотрудники полиции обнаружили двух мужчин с колото-резаными ранами различных частей тела.
30 и 28-летний мужчины были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Московского отдела полиции.
Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства и все участники конфликта.