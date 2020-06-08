Главная Новости Криминал и происшествия Кровавая схватка: участники драки с поножовщиной - в неотложке
08.06.2020  15:28   

Кровавая схватка: участники драки с поножовщиной - в неотложке

Полиция выясняет обстоятельства конфликта.


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Как сообщает ГУ Нацполиции,  7 июня 2020 года около 21:00 в полицию поступила информация о драке в дворе одного из домов по улице Гарибальди.
 
По адресу выезжали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа Московского отдела полиции.
 
На месте сотрудники полиции обнаружили двух мужчин с колото-резаными ранами различных частей тела.
 
30 и 28-летний мужчины были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
 
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Московского отдела полиции.
 
Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины.
 
В настоящее время устанавливаются обстоятельства и все участники конфликта.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  драка, поножовщина, харьков
 
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