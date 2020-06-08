08.06.2020 09:31

Более полусотни смертельных сюрпризов: спасатели ликвидировали боеприпасы (ФОТО)

Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС за сутки разминировалы 54 взрывоопасных предмета времен Второй мировой войны.



//kh.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС 6 июня 2020 грда пиротехнические группы аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области проводили работы по обследованию территории для выявления, изъятия и обезвреживания взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны. Пиротехнические работы проводились в Индустриальном районе города Харькова, а также в Дергачевском и Волчанском районах области.

Всего было уничтожено 54 боеприпаса, среди которых 53 минометных мины и 1 артснаряд.

Все боеприпасы обезврежены на Специальных взрывных площадках за пределами населенных пунктов.

ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области в очередной раз напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов:

- ни в коем случае НЕ трогать и НЕ перемещать боеприпасы;

- Обнаружив их, огородить место находки и безотлагательно позвонить в ГСЧС по номеру «101».