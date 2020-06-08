Главная Новости Криминал и происшествия Более полусотни смертельных сюрпризов: спасатели ликвидировали боеприпасы (ФОТО)
08.06.2020  09:31   

Более полусотни смертельных сюрпризов: спасатели ликвидировали боеприпасы (ФОТО)

Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС за сутки разминировалы 54 взрывоопасных предмета времен Второй мировой войны.


//kh.dsns.gov.ua
Как сообщает ГУ ГСЧС 6 июня 2020 грда пиротехнические группы аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области проводили работы по обследованию территории для выявления, изъятия и обезвреживания взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.  Пиротехнические работы проводились в Индустриальном районе города Харькова, а также в Дергачевском и Волчанском районах области.
 
Всего было уничтожено 54 боеприпаса, среди которых 53 минометных мины и 1 артснаряд.
 
Все боеприпасы обезврежены на Специальных взрывных площадках за пределами населенных пунктов. 
 
ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области в очередной раз напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов:
 
 - ни в коем случае НЕ трогать и НЕ перемещать боеприпасы;
 
 - Обнаружив их, огородить место находки и безотлагательно позвонить в ГСЧС по номеру «101».
 
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  взрыв, опасность, харьков, боеприпасы, мины, снаряды, ликвидация
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.05 Криминал и происшествия Подрыв банкомата: копы поймали одного из участников (ФОТО) 14.05 Криминал и происшествия В жилом доме прогремел ночной взрыв и вдоль улицы полетели 200 гривневые банкноты (ФОТО, ВИДЕО) 26.04 Криминал и происшествия Ночной взрыв банкомата: терминал подорвали второй раз за шесть лет (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 