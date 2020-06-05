05.06.2020 16:11
Малыш упал в колодец: медики спасли ребенка
Еще один мальчик упал с 10-метровой высоты.
//zi.ua
Как информирует
Центр Экстренной медицинской помощи, за минувшие сутки, бригадами ЭМП была оказана экстренная медицинская помощь маленьким пациентам после падения с высоты.
Находясь на улице, без присмотра взрослых, один мальчик в возрасте 1 год 10 месяцев, упал в колодец.
Второй, 10 лет, - упал с дерева, высотой почти 10 метров.
Спссли детей бригады ЭМП Купянского и Харьковского сельского отделений экстренной медицинской помощи.
Жизни мальчишек ничего не угрожает.
С тяжелыми травмами детей госпитализированы в лечебное учреждение г.. Харьков.
Желаем маленьким пациентам скорейшего выздоровления!
Медики напоминают, что дети нуждаются в постоянном внимании и контроле со стороны родителей и близких!
Не оставляйте детей без присмотра! Особенно сейчас, когда на лето и через карантинные мероприятия закрыты образовательные учреждения.