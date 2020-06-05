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05.06.2020  16:11   

Малыш упал в колодец: медики спасли ребенка

Еще один мальчик упал с 10-метровой высоты.


//zi.ua
Как информирует Центр Экстренной медицинской помощи, за минувшие сутки, бригадами ЭМП была оказана экстренная медицинская помощь маленьким пациентам после падения с высоты. 
 
Находясь на улице, без присмотра взрослых, один мальчик в возрасте 1 год 10 месяцев, упал в колодец. 
 
Второй, 10 лет, - упал с дерева, высотой почти 10 метров.
 
Спссли детей бригады ЭМП Купянского и Харьковского сельского отделений экстренной медицинской помощи.
 
Жизни мальчишек ничего не угрожает. 
 
С тяжелыми травмами детей госпитализированы в лечебное учреждение г.. Харьков.
 
 Желаем маленьким пациентам скорейшего выздоровления!
 
Медики напоминают, что дети нуждаются в постоянном внимании и контроле со стороны родителей и близких! 
 
Не оставляйте детей без присмотра!  Особенно сейчас, когда на лето и через карантинные мероприятия закрыты образовательные учреждения.
 
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