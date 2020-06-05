05.06.2020 16:11

Малыш упал в колодец: медики спасли ребенка

Еще один мальчик упал с 10-метровой высоты.



//zi.ua

Как информирует Центр Экстренной медицинской помощи, за минувшие сутки, бригадами ЭМП была оказана экстренная медицинская помощь маленьким пациентам после падения с высоты.

Находясь на улице, без присмотра взрослых, один мальчик в возрасте 1 год 10 месяцев, упал в колодец.

Второй, 10 лет, - упал с дерева, высотой почти 10 метров.

Спссли детей бригады ЭМП Купянского и Харьковского сельского отделений экстренной медицинской помощи.

Жизни мальчишек ничего не угрожает.

С тяжелыми травмами детей госпитализированы в лечебное учреждение г.. Харьков.

Желаем маленьким пациентам скорейшего выздоровления!

Медики напоминают, что дети нуждаются в постоянном внимании и контроле со стороны родителей и близких!

Не оставляйте детей без присмотра! Особенно сейчас, когда на лето и через карантинные мероприятия закрыты образовательные учреждения.