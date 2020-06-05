На Салтовке обстреляли новейший троллейбус, надолго выведя его из строя - комментарии

В троллейбус №31, который ехал с ул. Натальи Ужвий в сторону пр. Юбилейного, выстрелил неизвестный — предположительно, из пневматической винтовки.
Как сообщил начальник отдела безопасности движения КП «Троллейбусное депо №2» Богдан Христов, ЧП произошло сегодня, 5 июня, около 13:30 в районе ул. Гвардейцев Широнинцев, 21. Пуля попала в боковое стекло возле задней двери троллейбуса, но не пробила его. В салоне в это время было около 30 пассажиров, никто из них не пострадал.
По его словам, троллейбус будет стоять в депо, пока с завода-производителя не пришлют новое стекло на замену поврежденному. На месте происшествия работает полиция.
Хорошее время, чтобы заняться рутинной работой. От важных разговоров сегодня лучше отказаться – найти взаимопонимание и компромисс будет нелегко.
Первая в этом году жара – до 33 градусов – начнется именно в эти удлиненные праздничные выходные.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
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