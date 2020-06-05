05.06.2020 15:25

На Салтовке обстреляли новейший троллейбус, надолго выведя его из строя - комментарии

В троллейбус №31, который ехал с ул. Натальи Ужвий в сторону пр. Юбилейного, выстрелил неизвестный — предположительно, из пневматической винтовки.



://city.kharkov.ua/

Как сообщил начальник отдела безопасности движения КП «Троллейбусное депо №2» Богдан Христов, ЧП произошло сегодня, 5 июня, около 13:30 в районе ул. Гвардейцев Широнинцев, 21. Пуля попала в боковое стекло возле задней двери троллейбуса, но не пробила его. В салоне в это время было около 30 пассажиров, никто из них не пострадал.

«Водитель рассказал, что был слышен громкий хлопок, после чего треснуло стекло, по нему пошла «паутина». Троллейбус сразу остановился, пассажиры вышли, а наши работники вызвали полицию. Сейчас пишем заявление. Это новый троллейбус, который мы получили совсем недавно. Сегодня он будет снят с маршрута, чтобы стекло не высыпалось», — отметил Богдан Христов.

По его словам, троллейбус будет стоять в депо, пока с завода-производителя не пришлют новое стекло на замену поврежденному. На месте происшествия работает полиция.