05.06.2020 15:08

Взрыв банкомата: полиция открыла уголовное дело (ВИДЕО)

Открыто уголовное производство по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».



// Нацполиция

Сообщение о взрыве по проспекту Славы поступило в полицию 5 июня в 3:10.



По адресу выехали руководство и следственно-оперативная группа отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.



Установлено, что взрыв произошел в банкомате, расположенном в помещении супермаркета.

В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Денежными средствами правонарушителям завладеть не удалось.



Следователем Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.