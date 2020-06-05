Взрыв банкомата: полиция открыла уголовное дело (ВИДЕО)

Открыто уголовное производство по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».
Сообщение о взрыве по проспекту Славы поступило в полицию 5 июня в 3:10.
По адресу выехали руководство и следственно-оперативная группа отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.
Установлено, что взрыв произошел в банкомате, расположенном в помещении супермаркета.
В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Денежными средствами правонарушителям завладеть не удалось.
Следователем Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.
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