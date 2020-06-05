05.06.2020 14:09

Из Харькова в ДНР готовили крупную поставку лекарств (ФОТО)

На Харьковщине Служба безопасности Украины разоблачила факты незаконных поставок лекарств и защитных медицинских средств к террористической организации «ДНР».



// СБУ

По версии следствия органов безопасности, местная жительница организовала поставки продукции в временно оккупированные районы Донецкой области, в структурные подразделения фейкового «министерства здравоохранения ДНР».



Злоумышленница получала заказы от представителей так называемого «МЗ ДНР» на необходимые им медицинские средства. Она закупала их в официальных аптечных сетях и у контрафактных производителей в Харьковской области, после чего переправляла через линию разграничения под видом гуманитарной помощи. Затем курьеры мелкими партиями перевозили лекарственные средства на временно оккупированных территориях.



Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу в Харькове при попытке отправки очередной партии медицинской продукции. Правоохранители изъяли лекарственные средства, защитные маски, медицинские материалы и средства дезинфекции.





Решается вопрос о сообщении организаторше о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.



Продолжаются следственно-оперативные действия для проверки возможной причастности производителей и поставщиков медицинской продукции, в том числе контрафактной, к фактам финансирования сепаратизма.



Операция по разоблачению и задержанию злоумышленницы происходила под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.