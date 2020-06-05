Главная Новости Криминал и происшествия Из Харькова в ДНР готовили крупную поставку лекарств (ФОТО)
05.06.2020  14:09   

Из Харькова в ДНР готовили крупную поставку лекарств (ФОТО)

На Харьковщине Служба безопасности Украины разоблачила факты незаконных поставок лекарств и защитных медицинских средств к террористической организации «ДНР».


// СБУ

По версии следствия органов безопасности, местная жительница организовала поставки продукции в временно оккупированные районы Донецкой области, в структурные подразделения фейкового «министерства здравоохранения ДНР».

Злоумышленница получала заказы от представителей так называемого «МЗ ДНР» на необходимые им медицинские средства. Она закупала их в официальных аптечных сетях и у контрафактных производителей в Харьковской области, после чего переправляла через линию разграничения под видом гуманитарной помощи. Затем курьеры мелкими партиями перевозили лекарственные средства на временно оккупированных территориях.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу в Харькове при попытке отправки очередной партии медицинской продукции. Правоохранители изъяли лекарственные средства, защитные маски, медицинские материалы и средства дезинфекции.



Решается вопрос о сообщении организаторше о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия для проверки возможной причастности производителей и поставщиков медицинской продукции, в том числе контрафактной, к фактам финансирования сепаратизма.

Операция по разоблачению и задержанию злоумышленницы происходила под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

Источник:   СБУ
 Тэги:  сбу, днр, харьков, мадпрепараты
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.05 Криминал и происшествия Судья требовала взятку за возврат конфискованных денег 26.05 Криминал и происшествия В воинской части Харькова подпольно торговали бензином и ГСМ (ФОТО) 08.05 Общество В СБУ нагадали про необхідність дотримуватися закону про засудження комуністичного режиму
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 