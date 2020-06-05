Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: на салтовском перекрестке две машины превращены в хлам (ФОТО, ВИДЕО)
05.06.2020  14:11   

ДТП: на салтовском перекрестке две машины превращены в хлам (ФОТО, ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как инофрмируют пользватели соцсетей, на Салтовке - ДТП.

На перекрестке 50 на 50 столкнулись две легковушки.

Пострадали только машины, ставшие металлоломом. 

Скорая на месте была. Сейчас оформляются.

 

Тэги:  дтп, аварии, харьков, салтовка, 50 на 50
 
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