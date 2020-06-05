ДТП: на салтовском перекрестке две машины превращены в хлам (ФОТО, ВИДЕО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 5 июня Хорошее время, чтобы заняться рутинной работой. От важных разговоров сегодня лучше отказаться – найти взаимопонимание и компромисс будет нелегко.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на Троицу и выходные Первая в этом году жара – до 33 градусов – начнется именно в эти удлиненные праздничные выходные.