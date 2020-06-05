ДТП: на салтовском перекрестке две машины превращены в хлам (ФОТО, ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как инофрмируют пользватели соцсетей, на Салтовке - ДТП.
На перекрестке 50 на 50 столкнулись две легковушки.
Пострадали только машины, ставшие металлоломом.
Скорая на месте была. Сейчас оформляются.
Хорошее время, чтобы заняться рутинной работой. От важных разговоров сегодня лучше отказаться – найти взаимопонимание и компромисс будет нелегко.
Первая в этом году жара – до 33 градусов – начнется именно в эти удлиненные праздничные выходные.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
влажность:
давление:
ветер: