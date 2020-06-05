05.06.2020 13:23

Прокуратура поймала за руку ловкача, «отжимавшего» землю у фермеров

Председатель фермерского хозяйства, который пытался незаконно получить в аренду земельные участки стоимостью свыше 700 тыс. грн, предстанет перед судом



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Как сообщил заместитель руководителя Лозовской местной прокуратуры Дмитрий Нестеров, в ходе досудебного расследования установлено, что в августе 2019 председатель фермерского хозяйства пытался незаконно получить в аренду земельные участки, принадлежащие Лозовской местной объединенной территориальной общине. Используя заведомо поддельные оригиналы документов, а именно приказы и договора аренды земельных участков с ГУ Госгеокадастра в Харьковской области, он подал их к государственному регистратору, на чем его и разоблачены. Общая стоимость участков площадью около 26 Га составляет более 700 тыс. грн.



Таким образом, благодаря принятым прокуратурой мерам предупреждено незаконное отчуждение земель Лозовского городского объединенной территориальной общины.



Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.