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05.06.2020  13:14   

Внимание! Разыскиваются очевидцы ДТП

Авария произошла 24 мая 2020 года на улице Академика Барабашова.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, 24 мая 2020 года около 16:45 в районе дома № 36-А по улице Академика Барабашова в Харькове произошло столкновение электровелосипеда с автомобилем, похожим на «Dacia Logan», коричневого или темно-красного цвета под управлением неустановленного водителя.
 
 В результате аварии телесные повреждения получила женщина-водитель велосипеда.
 
 В настоящее время следователем управления ГУНП в Харьковской области проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 1 ст.  286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) уголовного кодекса Украины.
 
Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия просим обратиться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г .. Харьков, улица Маяковского, 22, кабинет № 18 к следователю капитану полиции Семененко Алексею Викторовичу или по телефону: 050-51-56-796.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  розыск свидетелей, дтп, харьков
 
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