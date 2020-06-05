05.06.2020 12:52

Харьковские следователи «усадили на скамью» организованную банду и их пособницу

В 2018 году злоумышленники напали на семью и завладели золотой цепочкой и деньгами потерпевших на общую сумму более 114 000 гривен.



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Следственным управлением ГУНП в Харьковской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, открытом 13 сентября 2018 по подозрению двух 39 и 41-летних мужчин в совершении разбойного нападения и 33-летней женщины, которая была пособником в преступлении.

Так, в сентябре 2018 члены организованной группы после длительной подготовки совершили разбойное нападение на частный дом на улице Щербакова. Злоумышленники избили членов семьи и завладели имуществом потерпевших на общую сумму более 114 000 гривен. После совершения преступления нападавшие продолжили свою противоправную деятельность в других регионах Украины. В 2020 году их преступную деятельность прекратили работники правоохранительных органов.

4 июня 2020 двум участникам преступной группировки было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Женщине сообщено о подозрении по ч. 5 ст.27, ч 4. ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых, а также сообщение о подозрении 46-летнему организатору преступной группы, находится в следственном изоляторе в Одессе.