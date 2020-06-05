18-летняя мать закрыла в доме двухлетнего сына, а сама пошла по делам

На Харьковщине полицейские привлекли к ответственности мать, которая небрежно относится к воспитанию ребенка
Обнаружили ребенка в закрытом доме инспектор ювенальной превенции Змиевского отдела полиции Елена Поливана совместно со службой по делам детей и центра социальных служб для детей, семьи и молодежи во время совместного рейда по семьям, попавшим в сложные жизненные обстоятельства.
Также правоохранители выяснили, что мальчик проживает в ненадлежащих условиях. В доме отсутствует пища, ребенок не ухоженная и носит грязную одежду. Инспектором ювенальной превенции в отношении матери составлен административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
С женщиной проведена профилактическая беседа и разъяснении нормы действующего законодательства, - рассказала инспектор ювенальной превенции Елена Поливана. - С целью контроля за семьями, которые попали в сложные жизненные обстоятельства, такие рейды будут проводиться и в дальнейшем.
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