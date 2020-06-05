05.06.2020 12:34

18-летняя мать закрыла в доме двухлетнего сына, а сама пошла по делам

На Харьковщине полицейские привлекли к ответственности мать, которая небрежно относится к воспитанию ребенка



://hk.npu.gov.ua/

Обнаружили ребенка в закрытом доме инспектор ювенальной превенции Змиевского отдела полиции Елена Поливана совместно со службой по делам детей и центра социальных служб для детей, семьи и молодежи во время совместного рейда по семьям, попавшим в сложные жизненные обстоятельства.

Также правоохранители выяснили, что мальчик проживает в ненадлежащих условиях. В доме отсутствует пища, ребенок не ухоженная и носит грязную одежду. Инспектором ювенальной превенции в отношении матери составлен административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

С женщиной проведена профилактическая беседа и разъяснении нормы действующего законодательства, - рассказала инспектор ювенальной превенции Елена Поливана. - С целью контроля за семьями, которые попали в сложные жизненные обстоятельства, такие рейды будут проводиться и в дальнейшем.