Главная Новости Криминал и происшествия В Киеве будут судить 23-летнего разбойника-рецидивиста из Харькова, промышлявшего кражами в почтовых отделениях
05.06.2020  12:12   

В Киеве будут судить 23-летнего разбойника-рецидивиста из Харькова, промышлявшего кражами в почтовых отделениях

В Киеве завершено досудебное расследование в отношении 23-летнего харьковчанина-рецидивиста, который обоснованно подозревается в нескольких разбойных нападениях в Киеве.


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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева. 

Молодой человек в январе 2020 года совершил два разбойных нападения на жителей Оболонского и Деснянского районов столицы. Он украл у них телефоны и деньги на общую сумму почти 15 тысяч гривен.

"Также в феврале 2020 подозреваемый совершил разбойное нападение на отделение "Новой Почты" в Днепровском районе столицы. Угрожая кассиру предметом, похожим на пистолет, разбойник завладел более 22 тыс. гривен, которые находились в кассе", - сообщает пресс-служба.

Действия 23-летнего парня квалифицированы по ч. Ч. 1, 2 ст. 187 УК Украины. Обвинительный акт в указанном уголовном производстве направлено в Днепровский районный суд города Киева для рассмотрения по существу. Сейчас обвиняемый находится под стражей.

Источник:   Страна
 Тэги:  суд, рецидив, почта, харьков, нападение
 
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