05.06.2020 11:02

В лесополосе на Павловом Поле задержали закладчицу с крупной партией товара (ФОТО)

Запрещенные вещества 22-летняя девушка планировала сбыть путем закладок.



// Нацполиция

В ходе проведения операции «Мак» и отработки территории Шевченковского района у лесополосы на улице Балакирева работники полиции остановили 22-летнюю девушку.

У жительницы города было обнаружено 6 полимерных пакетов, в которых, по ее словам, находилось 300 граммов «PVP», 100 граммов амфетамина, 25 граммов «Mdma» и 100 таблеток экстази. Наркотики злоумышленница получила от Интернет-магазина, в который устроилась работать «закладчицей».



Также в квартире злоумышленницы полицейские изъяли весы, емкости для расфасовки, а также зип-пакеты. Данное жилье девушка арендовала.



Вещественные доказательства изъяты и направлены на исследование.



Следователем Шевченковского отдела полиции информация о событии предварительно внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.