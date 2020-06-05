На Барабашово сгорел магазин тканей (ВИДЕО, ФОТО)

Пожар произошел в ночь на 5 июня.
Фото и видео происшествия разместили в местных пабликах.
По словам очевидцев, сгорел магазин «Ткани». Помещение выгорело полностью, огонь задел и соседние магазины.
В соцсетях сообщают, что магазин находился на на Афганской площадке, владельцы арабской национальности. Ущерб подсчитывается, спасти ничего не удалось.
Официальная информация уточняется.
Хорошее время, чтобы заняться рутинной работой. От важных разговоров сегодня лучше отказаться – найти взаимопонимание и компромисс будет нелегко.
Облака уже с утра затянут небо, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Ночью без существенных осадков. Утром и днем кратковременный дождь, гроза, шквалы, местами град.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
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