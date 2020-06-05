На Барабашово сгорел магазин тканей (ВИДЕО, ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 5 июня Хорошее время, чтобы заняться рутинной работой. От важных разговоров сегодня лучше отказаться – найти взаимопонимание и компромисс будет нелегко.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 5 июня Облака уже с утра затянут небо, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Ночью без существенных осадков. Утром и днем кратковременный дождь, гроза, шквалы, местами град.