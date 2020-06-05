Главная Новости Криминал и происшествия На Барабашово сгорел магазин тканей (ВИДЕО, ФОТО)
05.06.2020  10:05   

На Барабашово сгорел магазин тканей (ВИДЕО, ФОТО)

Пожар произошел в ночь на 5 июня.


// Telegram

Фото и видео происшествия разместили в местных пабликах.

По словам очевидцев, сгорел магазин «Ткани». Помещение выгорело полностью, огонь задел и соседние магазины.

В соцсетях сообщают, что магазин находился на на Афганской площадке, владельцы  арабской национальности. Ущерб подсчитывается, спасти ничего не удалось.

Официальная информация уточняется.

 

Тэги:  пожар, харьков
 
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