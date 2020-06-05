На Научной неадекватный иностранец ранил девушку ножом – соцсети (ВИДЕО)

Инцидент произошел вечером 4 июня.
Официальная информация уточняется.
Осторожно, ненормативная лексика!
Хорошее время, чтобы заняться рутинной работой. От важных разговоров сегодня лучше отказаться – найти взаимопонимание и компромисс будет нелегко.
Облака уже с утра затянут небо, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Ночью без существенных осадков. Утром и днем кратковременный дождь, гроза, шквалы, местами град.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
влажность:
давление:
ветер: