Главная Новости Криминал и происшествия На Научной неадекватный иностранец ранил девушку ножом – соцсети (ВИДЕО)
05.06.2020  09:54   

На Научной неадекватный иностранец ранил девушку ножом – соцсети (ВИДЕО)

Инцидент произошел вечером 4 июня.


// Facebook
Возле станции метро «Научная» парень набросился на девушку с ножом.

Пострадавшую увезла скорая.

На место вызвали патрульных, которые задержали парня.

Официальная информация уточняется.

Осторожно, ненормативная лексика!

Тэги:  нож, нападение, харьков
 
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