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04.06.2020  19:47   

ДТП на Салтовке: легковушки не поделили перекресток (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me
Как информируют пользовте и соцсети, на перекрестке проспектов Ландау и Юбилейного - авария.
 
Здесь в ДТП попвли две легковушки.
 
Столкнулись ВАЗовская восьмерка и Audi.
 
Водителю Жигулей потребовалась помощь медиков.
 
Что послужило причиной ДТП - неизвестно
Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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