ДТП на Салтовке: легковушки не поделили перекресток (ВИДЕО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 4 июня Звезды обещают усилить дух свободомыслия, что позволит мыслить нестандартно. Воспользуйтесь этим, чтобы шутя решить те задачи, за которые вы даже боялись взяться!

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 5 июня Облака уже с утра затянут небо, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Ночью без существенных осадков. Утром и днем кратковременный дождь, гроза, шквалы, местами град.