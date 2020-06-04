04.06.2020 15:50

Поддельный алкоголь на миллион гривен: конец преступного производства (ФОТО, ВИДЕО)

Разоблачено подпольное предприятие.



//khar.gp.gov.ua

Как сообщил руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, в ходе досудебного расследования установлено, что на территории одного из районов. Харькова и Харьковской области группа лиц организовала подпольное производство алкогольной продукции под логотипами известных торговых марок и в дальнейшем реализовывала ее.

В ходе обысков, проведенных 3 июня 2020 года совместно с УПК ГКП НПУ и СВ Московского ОП ГУНП в Харьковской области, изъято более 3500 литров спиртосодержащей жидкости во флягах, более 20 тыс. Бутылок фальсифицированных алкогольных напитков с марками акцизного сбора с признаками подделки, 800 пачек сигарет неустановленного производства, почти 900 тыс. грн, более 1 тыс. евро, почти 15 тыс. долларов США и более 30 тыс. российских рублей. Кроме того, изъято 2 грузовых автомобиля, 4 единицы компьютерной техники, 7 мобильных телефонов, черновые записи с учетам продукции и расчетов за товар.

По предварительным расчетам, продукции изъято на сумму почти 1 млн грн.

Устанавливаются лица, причастные к совершению указанного уголовного преступления.

Досудебное расследование продолжается.