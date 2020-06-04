04.06.2020 13:59

Случайно напугала мать и родственников: пропавшая женщина с детьми найдена копами (ФОТО)

Оказалось - женщина пропустила остановку электрички.



hk.npu.gov.ua

Вечером 3 июня 2020 года в отдел полиции за помощью обратилась 53-летняя жительница села Пришиб Балаклейского района. Взволнованная женщина сообщила, что исчезли ее 26-летняя дочь и внуки 4 и 5 лет.

Родственники заявительницы ехали поездом и около 22:00 должны были добраться дома. Но время шло, а дома они так и не появились на телефонные звонки не отвечали.

На поиски женщины и ее дочерей был ориентирован личный состав подразделения полиции.

Правоохранители проверяли местность, железнодорожный и автомобильный транспорт, отрабатывали социальные связи женщины.

Благодаря слаженной работе за час местонахождение разыскиваемых было установлено. Оказалось, что женщина с детьми упустила остановку и вышла на станции Изюм.

Позвонить домой не было возможности, поскольку разрядился телефон, а номер матери она не помнила.

Группа реагирования патрульной полиции Балаклейщины доставили дочь и внуков заявительницы домой.

Указанный факт внесен в Журнала единого учета заявлений и сообщений. С семьей полицейские провели профилактическую беседу.