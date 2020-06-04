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04.06.2020  13:59   

Случайно напугала мать и родственников: пропавшая женщина с детьми найдена копами (ФОТО)

Оказалось - женщина пропустила остановку электрички.


hk.npu.gov.ua
Вечером 3 июня 2020 года в отдел полиции за помощью обратилась 53-летняя жительница села Пришиб Балаклейского района. Взволнованная женщина сообщила, что исчезли ее 26-летняя дочь и внуки 4 и 5 лет.
 
Родственники заявительницы ехали поездом и около 22:00 должны были добраться дома. Но время шло, а дома они так и не появились на телефонные звонки не отвечали.
 
На поиски женщины и ее дочерей был ориентирован личный состав подразделения полиции.
 
Правоохранители проверяли местность, железнодорожный и автомобильный транспорт, отрабатывали социальные связи женщины.
 
Благодаря слаженной работе за час местонахождение разыскиваемых было установлено. Оказалось, что женщина с детьми упустила остановку и вышла на станции Изюм.
 
Позвонить домой не было возможности, поскольку разрядился телефон, а номер матери она не помнила.
 
Группа реагирования патрульной полиции Балаклейщины доставили дочь и внуков заявительницы домой.         
 
Указанный факт внесен в Журнала единого учета заявлений и сообщений. С семьей полицейские провели профилактическую беседу.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
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