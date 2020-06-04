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04.06.2020  13:23   

После полуночи неадекват разбил окна и ранил полицейского (ФОТО)

В доме задержанного харьковчанина полицейские также обнаружили более тысячи кустов конопли и свертки с наркотическим растением.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполции, 3 июня 2020 года около 00:25 в Киевский райотдел поступила информация от 71-летней женщины о том, что ее сын бьет окна и ведет себя неадекватно.
 
На вызов по въезду Беспаловскому выехала мобильная группа реагирования на факты домашнего насилия.  При попытке утолить 52-летнего обидчика, мужчина нанес телесные повреждения милиционеру.  Сотрудник полиции с резаной раной нижней трети плеча доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
 
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст.  345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. 
 
Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
 
Кроме того, в доме злоумышленника полицейские изъяли 16 бумажных и 3 полимерных свертка с наркотическим  веществом общим весом около 100 граммов, а также пластиковый тубус, вероятно, с семенами каннабиса, дуршлаг для измельчения конопли.  Во дворе правоохранители обнаружили 1 170 кустов конопли.
 
 Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.
 
 Данный факт внесен в Единый учет заявлений и сообщений.  Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и избрании меры пресечения в отношении злоумышленника.
 
 
Тэги:  наркотики, ранил полицейского, харьков, хулиганство, выращивал травку, дебошир, наркоман, драка
 
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