04.06.2020 13:23

После полуночи неадекват разбил окна и ранил полицейского (ФОТО)

В доме задержанного харьковчанина полицейские также обнаружили более тысячи кустов конопли и свертки с наркотическим растением.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполции, 3 июня 2020 года около 00:25 в Киевский райотдел поступила информация от 71-летней женщины о том, что ее сын бьет окна и ведет себя неадекватно.

На вызов по въезду Беспаловскому выехала мобильная группа реагирования на факты домашнего насилия. При попытке утолить 52-летнего обидчика, мужчина нанес телесные повреждения милиционеру. Сотрудник полиции с резаной раной нижней трети плеча доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Кроме того, в доме злоумышленника полицейские изъяли 16 бумажных и 3 полимерных свертка с наркотическим веществом общим весом около 100 граммов, а также пластиковый тубус, вероятно, с семенами каннабиса, дуршлаг для измельчения конопли. Во дворе правоохранители обнаружили 1 170 кустов конопли.

Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.

Данный факт внесен в Единый учет заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и избрании меры пресечения в отношении злоумышленника.