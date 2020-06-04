04.06.2020 12:58

Афера на полтора миллиона: делец нажился на строительстве казарм

Предприниматель арестован на два месяца.



hk.npu.gov.ua

Суд избрал меру пресечения бывшему директору одного из предприятий Харькова, который завладел почти 1,5 миллионами бюджетных средств

По ходатайству следователя СУ ГУНП в Харьковской области, согласованному с прокуратурой Харьковской области, 3 июня Киевский районный суд Харькова арестовал злоумышленника на 2 месяца.

Напомним, что мужчина завладел бюджетными средствами при выполнении работ по строительству казарм улучшенной планировки для военных в городе Чугуеве.

Незаконная деятельность документировали следователи СУ ГУНП.

По данным следствия, директор предприятия-подрядчика внес в акты приема выполненных строительных работ недостоверные данные о цене материалов. На самом деле при строительстве использовались строительные материалы, приобретенные по более низким ценам.

В результате действий злоумышленника почти 1,5 миллиона гривен из бюджета Министерства обороны Украины были избыточно перечислены на расчетный счет предприятия-подрядчика.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает от 7 до 12 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.