Хулиганство в трамвае: дебошир брызнул газовым баллончиком в кондуктора

Об инциденте сообщили очевидцы.
Как информируют пользователи соцсети, в 27-м трамвае, в районе Французского Бульвара какой-то дебошир брызнул газовым баллончиком в кондуктора.
Людям начало разъедать глаза, все стали кашлять.
Пол трамвая вышло, кондуктор вроде в порядке.
Хулиган сбежал.
Звезды обещают усилить дух свободомыслия, что позволит мыслить нестандартно. Воспользуйтесь этим, чтобы шутя решить те задачи, за которые вы даже боялись взяться!
Ночью кратковременный дождь. Днем по городу и местами по области кратковременный дождь. Грозы, местами град, шквал 15-20 м/с.
Самые страшные врачи для большинства человечества – стоматологи – придумали отмечать 4 июня Международный день борьбы с кариесом.
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