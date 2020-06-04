Главная Новости Криминал и происшествия Хулиганство в трамвае: дебошир брызнул газовым баллончиком в кондуктора
04.06.2020  12:17   

Хулиганство в трамвае: дебошир брызнул газовым баллончиком в кондуктора

Об инциденте сообщили очевидцы.


facebook.com

Как информируют пользователи соцсети, в 27-м трамвае, в районе Французского Бульвара какой-то дебошир брызнул газовым баллончиком в кондуктора.

Людям начало разъедать глаза, все стали кашлять.

Пол трамвая вышло, кондуктор вроде в порядке.

Хулиган сбежал.

Тэги:  чп, хулиганство, харьков, брызнул газовым баллончиком
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.05 Криминал и происшествия Смерть на остановке - на Салтовке скончался человек (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено) 11.05 Криминал и происшествия ЧП: на ходу вспыхнула иномарка (ВИДЕО) 25.04 Криминал и происшествия ЧП: под Харьковом загорелся грузовик (ВИДЕО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 