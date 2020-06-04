04.06.2020 11:54

На медиков скорой натравили собаку пьяные родственники пациента

Снова была нажата тревожная кнопка.



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Инцидент произошел около десяти часов вечера 2 июня, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

Скорая прибыла на вызов к 67-летней женщине, у которой были боли в животе.

После оказания помощи больной, ей предложили госпитализацию в профильный стационар, но женщина отказалась. После чего нетрезвая родственница пациентки стала угрожать медикам, науськивала на них собаку.

Была сразу нажата кнопка тревоги. На место вызова прибыли экипаж полиции и служба охраны.

В конфликте никто не пострадал.