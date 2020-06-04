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04.06.2020  10:05   

В Харькове сбили велосипедиста

Авария произошла в районе метро «Дворца спорта».


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Утром 4 июня произошло дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста и легкового автомобиля,

Фото столкновения разместили очевидцы в соцсетях.

«Возле метро Дворец спорта сбили велосипедиста. Вроде без серьёзных травм», – говорится в сообщении.

Тэги:  дтп, харьков
 
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