В Харькове сбили велосипедиста

Авария произошла в районе метро «Дворца спорта».
Утром 4 июня произошло дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста и легкового автомобиля,
Фото столкновения разместили очевидцы в соцсетях.
«Возле метро Дворец спорта сбили велосипедиста. Вроде без серьёзных травм», – говорится в сообщении.
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