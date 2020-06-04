На харьковские реки вышли паучатники

2 июня во время рейда Харьковским рыбоохранным патрулем совместно с общественными инспекторами разоблачены несколько грубых нарушений правил рыболовства.
Правонарушения зафиксированы на водосбросе плотины гидроузла р. Уды Рогозянского водохранилища вблизи с. Феськи Золочевского района Харьковской области.
Так, в 10:30 граждане ловили рыбу запрещенным орудием лова – сетеснастным пауком. Рыбы поймать не успели.
Второе нарушение зафиксировано в 14:00. Мужчина также ловил рыбу сетеснастным пауком. Рыбы поймать не успел.
Позже, в том же месте разоблачен еще один рыбак с сетеснастным пауком. Рыбоохранные патрульные обнаружили 2 карася серебристого общим весом 0,5 кг.
На правонарушителей оформлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 85 КУоАП.
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