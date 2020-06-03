Труп на Павловом Поле: информация полиции

Полиция опровергает версию заказного убийства.
Как сообщает ГУ Нацполиции, в соцсетях распространяется информация о обнаружении тела мужчины на ул. 23 Августа, которое телеграмм канал преподносит как заказное убийство.
Сообщаем, что зафиксирована смерть пожилого мужчины 73 лет, который болел астмой.
Признаки уголовного преступления отсутствуют.
Напомним, что в соцсети появилось сообщение о том, что на 23 августа труп: похоже на заказное убийство. По словам очевидцев, на стоянке возле Класса, лежит тело мужчины, возле головы лужа крови - похоже на выстрел в голову! Информация уточняется.
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