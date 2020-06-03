03.06.2020 14:42

Наживался на коммерсантах: таможенник может попасть за решетку (ФОТО)

Инспектор таможенного поста предстанет перед судом.



//khar.gp.gov.ua

По согласованию с прокуратурой области в суд направлено обвинительное заключение в отношении одного из инспекторов отдела таможенного оформления «Гоптовка» таможенного поста «Магистральный» по обвинению во взяточничестве и вымогательстве.

Гражданин Украины, который неоднократно пересекал госграницу с продуктами питания, конфетами и консервами на пункте пропуска «Гоптовка», обратился в правоохранительные органы с заявлением о систематическом вымогательстве и получении взяток сотрудниками таможенного поста.

В ходе досудебного расследования установлено, что во время очередного пересечения государственной границы указанным гражданином инспектор таможенного поста требовал у последнего за беспрепятственное перемещение товаров через таможенную границу 4 тыс. грн, которые в дальнейшем и получил.

Во время личного обыска инспектора обнаружены и изъяты деньги, полученые от этого предпринимателя и другие денежные средства на общую сумму более 7 тыс. грн.

Санкция статьи предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.