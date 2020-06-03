Доехать в центр через Веснина проблематично: большая пробка (ФОТО)

Причина – автомобильная авария.
Днем 3 июня на Журавлёвском спуске столкнулись два автомобиля.
«Пробка собралась нешуточная со стороны Киевской», – сообщают очевидцы в соцсетях.
Официальная информация уточняется.
День не склоняет к завязыванию долгосрочных, серьезных отношений, зато предоставляет вам массу возможностей для ни к чему не обязывающих знакомств, флирта и любовных игр.
Ночью кратковременный дождь. Днем по городу и местами по области кратковременный дождь. Грозы, местами град, шквал 15-20 м/с.
3 июня 2018 года впервые отмечался Всемирный день велосипеда.
влажность:
давление:
ветер: