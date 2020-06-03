Главная Новости Криминал и происшествия Доехать в центр через Веснина проблематично: большая пробка (ФОТО)
03.06.2020  14:59   

Доехать в центр через Веснина проблематично: большая пробка (ФОТО)

Причина – автомобильная авария.


// Facebook

Днем 3 июня на Журавлёвском спуске столкнулись два автомобиля.

«Пробка собралась нешуточная со стороны Киевской», – сообщают очевидцы в соцсетях.

Официальная информация уточняется.

Тэги:  дтп, харьков
 
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