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03.06.2020  13:59   

ДТП: жесткая встреча маршрутки с легковушкой (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, на Салтовке - крепкое ДТП.

На Салтовском Шоссе, у поворота на Кулиници, столкнулись маршрутка и легковушка.

Подробной инфомации пока нет, 

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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