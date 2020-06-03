ДТП: жесткая встреча маршрутки с легковушкой (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи соцсети, на Салтовке - крепкое ДТП.
На Салтовском Шоссе, у поворота на Кулиници, столкнулись маршрутка и легковушка.
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День не склоняет к завязыванию долгосрочных, серьезных отношений, зато предоставляет вам массу возможностей для ни к чему не обязывающих знакомств, флирта и любовных игр.
Ночью кратковременный дождь. Днем по городу и местами по области кратковременный дождь. Грозы, местами град, шквал 15-20 м/с.
3 июня 2018 года впервые отмечался Всемирный день велосипеда.
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