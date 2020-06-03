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03.06.2020  13:11   

Внимание! Выпрыгнула из окна и пропала девушка (ФОТО)

Полиция ищет Виолетту Штагер.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, сотрудники Первомайского райотдела разыскивают Виолетты Штагер, 2006 года рождения.
 
Девушка 1 июня 2020 года около 7:00 сбежала через окно собственного дома и до настоящего времени не возвратилась. 
 
Она может находиться в разных городах области. 
 
Несовершеннолетняя ранее неоднократно покидала дом.
 
Приметы: на вид 13-14 лет, рост 150 см, светло-русые волосы, серо-зеленые глаза.
 
Была одета в черные джинсы, синюю футболку с длинным рукавом, черные кроссовки с красными вставками.
 
Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемой, просим сообщить в Первомайский отдел полиции по телефонам: дежурная часть (05748) 3-21-12, 068-085-41-91, 066-834-05-82, 102  или другим удобными для вас способом.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропала девочка, розыск, харьков, первомайск
 
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