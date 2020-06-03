Главная Новости Криминал и происшествия Рятувальники ліквідували велику пожежу на приватному подвір`ї (ФОТО)
03.06.2020  09:41   

Рятувальники ліквідували велику пожежу на приватному подвір`ї (ФОТО)

Пожежним вдалось частково врятувати особисті речі та майно власників.


// ГСЧС

Пожежа у приватному будинку у селі Курилівка Куп’янського району трапилася 2 червня о 13:22.

До місця виклику негайно вирушило відділення 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини з м. Куп’янська на автоцистерні та пожежна команда відомчої пожежної охорони Південної залізниці зі своєю пожежною технікою.

На момент їх прибуття вогонь встиг охопити дах житлового будинку, його внутрішні приміщення та побутову техніку. Загальна площа пожежі складала 60 кв.м., крім того, вогонь перекинувся на навіс та дах господарчої споруди площею також у 60 кв.м.

На гасіння вогню бійці ДСНС подали 3 пожежних ствола та о 13:42 локалізували пожежу, зупинивши її розповсюдження. Остаточна ліквідація зафіксована о 15:25.

Постраждалих в наслідок пожежі немає.

Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замкнення електромережі.

 

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.06 Криминал и происшествия Пожар в Красноградской больнице: спасатели эвакуировали больных (ФОТО) 03.06 Криминал и происшествия На Салтовке горел балкон – пострадала 19-летняя девушка (ВИДЕО) 02.06 Криминал и происшествия На Старой Салтовке сгорел Ford Focus (ВИДЕО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 