03.06.2020 09:22

Мужчины с «пауками» нарушали закон в Мирском гаю (ФОТО)

Рыбоохранный патруль Харьковщины оперативно отреагировал на сообщение о нарушении.



//khr.darg.gov.ua

1 июня на «Горячую линию» Харьковского рыбоохранного патруля поступило сообщение от неравнодушного гражданина относительно грубого нарушения Правил рыболовства на реке Лопань возле парка «Мирской гай», что в Новобаварском районе.



На месте рейдовая группа выявила нарушителей, которые ловили рыбу запрещенным устройством «паук». Таким образом рыбаки успели выловить 10 карасей общим весом 3,5 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составил 170 грн.



Позже в том же месте обнаружены нарушители, которые при помощи «паука» выловили 12 карасей общим весом 2,2 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составил 204 грн.



Еще через некоторое время обнаружены еще двое граждан, которые собрались порыбачить с «пауком», но не успели ничего поймать.

На всех нарушителей составлены протоколы по ч. 4 ст. 85 КУоАП.