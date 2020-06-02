02.06.2020 19:49

Миллион долларов за пост губернатора: мошенники задержаны (ФОТО, ВИДЕО)

Прокуратура занялась дуэтом аферистов.



//khar.gp.gov.ua

Харьковская местная прокуратура №1 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту мошенничества в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Как сообщил прокурор Харьковской области Александр Фильчаков, в правоохранительные органы обратилась гражданка и сообщила, что группа граждан, выдавая себя за влиятельных лиц, пообещала ей посодействовать в лоббировании интересов и избрании в качестве кандидата в народные депутаты Украины от одной из политических партий на внеочередных парламентских выборах на 179 одномандатному избирательному округу (г. Лозовая и прилегающие районы).

За предоставление таких «услуг» злоумышленники потребовали от женщины 60 тысяч долларов США, якобы для передачи их в качестве неправомерной выгоды должностным лицам государства в качестве вознаграждения за депутатский мандат, а в действительности намеревались присвоить эти средства. Указанная группа граждан получила средства, но не придала указанных «услуг».

В ходе досудебного расследования установлено, что указанная группа граждан путем обмана и злоупотребления доверием пообещали другому гражданину посодействовать в назначении на должность губернатора Харьковской области. За предоставление таких «услуг» они потребовали от гражданина 1 миллион долларов США. Указанные средства якобы предназначались для передачи их в качестве неправомерной выгоды должностным лицам государства в качестве вознаграждения за назначение. В действительности же фигуранты намеревались присвоить эти средства.

Кроме этого указанные злоумышленники пообещали посодействовать другому гражданину в назначении на должность Председателя ГНС в Харьковской области, потребовав вознаграждение в размере 100 тысяч долларов США.

Правоохранители задержали в порядке ст. 208 УПК Украины двух фигурантов дела – 52-летнего и 68-летнего мужчину во время получения первой части взятки в сумме 150 тысяч долларов США (часть средств предназначалась для назначения на должность губернатора области и часть средств предназначалась для назначения на должность Председателя ГНС в области).

Сейчас решается вопрос относительно сообщения о подозрении фигурантам мошеннических действий и избрание мер пресечения.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляет следственный отдел Шевченковского отдела полиции ГУНП в Харьковской области. Оперативное сопровождение осуществляет УСБУ в Харьковской области.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вину не будет доказано в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.